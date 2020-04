Bon plan Acheter sur Google : les promotions pour la maison (pc portable, TV, casque audio, imprimante,...)

Le bon plan du jour concerne Acheter sur Google qui propose de nombreuses promotions avec le code promotionnel AVRIL1 qui permet de profiter de -10% jusqu’à 50€ de réduction maximum (3 utilisations par personne maximum).

Pour rappel, Acheter sur Google permet d’acheter très facilement les produits de centaines de marchands en un seul panier, directement en utilisant votre compte Google. Plus besoin d'avoir à créer un compte sur le site officiel de chaque revendeur, tout se fera en quelques secondes depuis votre compte Google. Les avantages sont très nombreux, il est ainsi possible de tout commander depuis son compte Google, de payer via Google Pay, de profiter d’un SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et enfin de bénéficier de nombreuses promotions régulières comme celles que vous trouverez ci-dessous.

Vous retrouverez l'ensemble des offres sur la page dédiée au télétravail, mais aussi sur la page dédiée aux activités à la maison.

Ces offres sont disponibles jusqu'au 4 mai 2020.

Vous pourrez trouver ci-dessous notre sélection non-exhaustive (n'oubliez pas d'utiliser le code AVRIL1) :



