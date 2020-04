Bon plan Acheter Sur Google : des promotions sur de nombreux produits électroniques pour rester chez soi !

Le bon plan du jour concerne Acheter sur Google qui propose de nouvelles promotions sur une sélection d’équipements électroniques et d’équipements pour la maison avec le code promotionnel AVRIL1. Vous pourrez donc profiter de 10% jusqu’à 50€ de réduction maximum (3 utilisations par personne maximum).

Pour rappel, Acheter sur Google permet d’acheter très facilement les produits de centaines de marchands en un seul panier, directement en utilisant votre compte Google. Plus besoin d'avoir à créer un compte sur le site officiel de chaque revendeur, tout se fera en quelques secondes depuis votre compte Google. Les avantages sont très nombreux, il est ainsi possible de tout commander depuis son compte Google, de payer via Google Pay, de profiter d’un SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et enfin de bénéficier de nombreuses promotions régulières comme celles que vous trouverez ci-dessous.

Vous retrouverez l'ensemble des offres sur la page dédiée au télétravail, mais aussi sur la page dédiée aux activités à la maison.

Attention, une seule promotion Google par commande est autorisée, dans la limite des 5000 premiers utilisateurs. De plus, ces offres ne sont disponibles que jusqu'au 26 avril 2020.

Ci-dessous notre sélection d'articles les plus pertinents lors de cette promotion (n'oubliez pas d'utiliser le code AVRIL1) :

