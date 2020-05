Bon plan Acheter sur Google : les promotions sur tablette multimédias, casques audio et écouteurs

Le bon plan du jour concerne Acheter sur Google qui lance de nouvelles réductions sur de nombreux articles multimédias grâce au code promotionnel MAI11 qui vous permettra de profiter de -11 % jusqu’à 100 € de remise maximum.

Pour rappel, le service Acheter sur Google va vous permettre de réaliser des achats directement avec votre compte Google, vous n'aurez donc pas besoin d'avoir à créer un compte sur tous les sites de revendeurs. Acheter en ligne n'a jamais été aussi facile, en effet, il est donc possible de commander depuis son compte Google, de payer via Google Pay, de profiter d’un SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et enfin de bénéficier de nombreuses promotions en continu comme celle présentée aujourd'hui.

Ces offres sont disponibles jusqu'au 5 mai 2020.

Ci-dessous notre sélection des promotions les plus intéressantes (n'oubliez pas d'utiliser le code MAI11) :

Tablettes multimédias (tous les produits ici)

Casque audio et écouteurs (tous les produits ici)

