Activision bannit 350 000 comptes joueur de Call of Duty pour propos haineux, racistes et toxiques

Activision annonce avoir réalisé un coup de balai dans la communauté de joueurs Call of Duty et banni 350 000 comptes jugés toxiques.

Proposer des jeux en ligne gratuits n'est pas une mince affaire lorsqu'il s'agit de gérer les tricheurs et les joueurs toxiques : les joueurs bannis peuvent aussitôt revenir sur le titre avec un compte fraichement créé... Ce qui entraine la multiplication des actions des éditeurs comme Activision.

Activision vient ainsi d'annoncer avoir supprimé plus de 350 000 comptes de joueurs sur CoD Warzone, Black Ops Cold War, Modern Warfare et CoD Mobile. Et cette fois, on ne parle pas de comptes de tricheurs, mais avant tout de comportements déplacés.

L'éditeur évoque ainsi des bans pour comportements inappropriés, insultes racistes, discours haineux, actes antijeu... Un tri a également été fait au niveau des joueurs affichant un pseudo à caractère raciste.

Activision a récemment mis en place un filtre permettant de détecter les insultes dans le chat dans 11 langues différentes, et des blocages sont également en vigueur pour éviter la création d'un pseudo raciste ou offensant.

Reste que les joueurs bannis peuvent recréer un compte, et repartir ainsi troller sur les chats et en partie, jusqu'au prochain ban.