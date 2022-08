Activision Blizzard : des revenus en baisse au deuxième trimestre

Le groupe Activision Blizzard connait, comme la plupart des acteurs du secteur, un ralentissement des ventes et plus globalement de ses revenus cette année.

Concrètement, le groupe a annoncé avoir généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars au second trimestre 2022 alors que le groupe générait 2,3 milliards de dollars sur la même période l'année précédente.

Cela s'explique d'une part par une année 2021 exceptionnelle pour le jeu vidéo : les différentes phases de confinement ont encouragé le monde entier à se tourner vers le divertissement numérique.

Les bénéfices sont également en chute avec 0,47$ par action, soit la moitié de l'année passée... Cela est principalement dû à la baisse des ventes, mais également aux investissements menés par les deux entités sur l'année.

Activision explique plus spécialement un ralentissement des ventes pour sa franchise Call of Duty : Vanguard n'a ainsi pas séduit les foules l'année passée. Néanmoins, les prochains volets réorientés vers les conflits plus modernes devraient permettre de renouer avec un certain succès. Du côté de Blizzard, les choses semblent meilleures avec Diablo Immortal qui engendre des revenus colossaux et des projets qui arriveront dans le cours de l'année et la suivante comme les extensions de World of Warcraft, Overwatch 2 ou Diablo 4.

Pendant qu'Activision enregistrait 95 millions de joueurs mensuels sur la période ( -6M par rapport au premier trimestre), Blizzard enregistrait +5M de joueurs avec 27 millions d'utilisateurs.

Activision annonce ainsi 490 millions de dollars de chiffre d'affaires pour 92 millions de bénéfice, Blizzard annonce 411 millions de CA pour 141 millions de revenus et King évoque 635 millions de CA pour 248 millions de bénéfice. C'est donc l'éditeur King qui se veut actuellement le moteur du groupe Activision Blizzard.

Les activités sur consoles représentent ainsi 23% des revenus contre 20% des PC et 51 du mobile, le reste étant généré par les ventes de produits dérivés.