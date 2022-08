Activision / Microsoft : Sony s'inquiète concernant la franchise Call of Duty

Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft inquiète le concurrent principal du géant américain : Sony partage ainsi ses doutes quant à l'avenir de Call of Duty sur PlayStation.

Au début d'année, Microsoft annonçait l'un des rachats les plus conséquents de l'histoire du jeu vidéo en se payant Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars. Depuis, la transaction a été confirmée, mais les deux entités attendent les rapports d'enquête des régulateurs pour valider le processus de rachat.

Un des régulateurs du Brésil a déjà partagé un rapport dans lequel est présenté l'avis de plusieurs multinationales de la tech dont celui de Sony.

On peut ainsi y lire que Sony explique avoir des difficultés à créer des jeux à très gros budget, les fameux jeux AAA. Est particulièrement pris pour exemple Call of Duty dont chaque épisode représente un budget de plusieurs centaines de millions de dollars. La franchise étant installée auprès des joueurs depuis des années, Sony admet ne pas avoir les moyens de créer un concurrent potentiel qui pourrait véritablement venir jouer des coudes avec la franchise.

La franchise de longue date parait ainsi indétrônable, et il faut dire qu'elle rapporte des millions de dollars dont une grande partie est effectivement systématiquement réinvestie dans le développement de nouveaux volets. Au fil des années, Activision a mis en place un cycle de développement pluriannuel avec une rotation de ses différents spinnoffs et trois studios dédiés amenant à ce que l'on connait aujourd'hui, à savoir une sortie majeure par an.

L'impact de Call of Duty sur le secteur tout entier est tel que Sony indique ne pas pouvoir rivaliser avec la franchise. Par ailleurs, la communauté de joueurs est très fidèle au titre, et même si un FPS meilleur en tout point sortait du jour au lendemain, il n'est pas certain qu'il puisse bénéficier d'un transfert de joueurs avant plusieurs années.

Autre point critiqué par Sony dans le rachat d'Activitions par Microsoft : le Xbox Game Pass qui intègre nombre de jeux dès leur sortie. Selon Sony, cette pratique pourrait être anticoncurrentielle par rapport aux éditeurs qui tentent de rentabiliser leurs titres via des achats directs. La trop grande domination du Xbox Game pass pourrait ainsi, selon Sony, impacter négativement la qualité des créations.