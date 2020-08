Activision officialise Call of Duty Black Ops Cold War

Le prochain volet de la franchise Call of Duty Black ops se déroulera en pleine guerre froide, au milieu des années 1980.

Activision a partagé une bande-annonce officielle de son titre, développé par le studio Treyarch et Raven Software. Le jeu proposera un mode de campagne solo, des modes multijoueurs ainsi qu'un mode Zombie. La campagne placera le joueur dans la peau de trois personnages déjà connus de la franchise : Alex Woods, Frank Mason ainsi que Jason Hudson.

Dans le contexte de la guerre froide entre les blocs de l'Est et de l'Ouest, les joueurs devront mettre la main sur Perseus, un agent des renseignements soviétiques en menant la traque du Vietnam à Berlin-Est.

Le titre sera proposé sur PC via la plateforme Battle.net et sur PS4 et Xbox One au prix de 59,99€. Les versions PS5 et Xbox One Series X seront proposées ultérieurement. Notons que des versions "Cross Gen" permettant de jouer sur les générations actuelles de consoles et de migrer vers les prochaines générations seront vendues séparément pour 10 € de plus.