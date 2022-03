Activision pourrait sortir des remasters des premiers Call of Duty, et viser la Switch

Activision pourrait légèrement revenir sur sa décision de ne plus proposer de Call of Duty tous les ans et opter pour la sortie de remasters ainsi que de portages.

Suite aux mauvais résultats enregistrés par Call of Duty Vanguard, Activision prenait la décision de ralentir la sortie des épisodes tirés de sa franchise majeure.

Selon les rumeurs, Activision n'aurait toutefois pas tiré un trait sur l'idée d'essorer sa marque et pourrait ainsi profiter de ces "temps morts" entre chaque épisode majeur pour proposer différents remasters. Trois volets sont ainsi ciblés : Call of Duty, Call of Duty 2 et Call of Duty : World at War.

On devrait ainsi voir revenir les premiers épisodes de la franchise sous la forme de remasters similaires à celui de Modern Warfare Remastered.

En marge de ces sorties, Activision pourrait également étendre son parc de joueurs en proposant un de ces remasters ou un titre original sur Nintendo Switch. Lors de l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, cette dernière avait fait mention de souhaiter installer les jeux des deux éditeurs sur plus de plateformes et notamment celle de Nintendo.