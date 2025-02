Nvidia affiche un suivi sans faille pour son boitier TV Shield : la marque a déployé ce jeudi une mise à jour alors que le matériel est sorti il y a de cela 10 ans déjà.

La Shield a été lancée en octobre 2015 en France dans sa première version, et elle bénéficie ainsi du déploiement de Nvidia Experience 9.2 qui, non content de corriger quelques bugs mise surtout sur le déploiement de nouvelles fonctionnalités.

Parmi les fonctions apportées par Nvidia, on peut compter la prise en charge de l'Auro-3D en HDMI, un concurrent du Dolby Atmos et du DTS:X. Il est également question de permettre de réinitialiser le drapeau HDMI 1.4 via la réinitialisation d'usine, la prise en charge de l'option "Faire correspondre la résolution du contenu audio" lors de l'utilisation d'un DAC USB, le contrôle parental en français, l'amélioration de la sécurité lors de la lecture de contenus en 4K via DRM, ou encore une option "faire correspondre la fréquence d'images".

Reste que la mise à jour ne fait pas de miracle : le matériel intégré au boitier commence à dater et ne prend pas en charge le décodage du format AV1.

Rappelons que la Shield partage une partie de son matériel avec la Switch, notamment concernant le SoC Tegra.... Cela devrait donc changer avec la sortie de la Switch 2, il se pourrait que Nvidia mette à jour son boitier TV avec le prochain SoC produit en interne.