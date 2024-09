C'est à Turin que les douanes ont annoncé avoir intercepté un lot de 12 000 consoles rétrogaming considéré comme des contrefaçons arrivant de Chine.

Les douanes évoquent une problématique à plusieurs niveaux : la violation de brevets, droits d'auteur, mais également absence de normes et non-respect des mesures de sécurité.

Depuis quelques années, le rétrogaming séduit de plus en plus d'utilisateurs et les fabricants chinois multiplient les machines portables proposant de l'émulation, souvent livrées avec des packs de ROMs contenant des dizaines de milliers de jeux.

Il s'agit d'un véritable trafic à échelle internationale qui n'hésite pas à aller jusqu'à cloner des consoles portables bien connues du grand public : Gameboy, Switch, PSP, PS Vita, mais également consoles plus anciennes comme Megadrive, NES, Atari...

La saisie des douanes concerne justement ce type de machines qui reprennent les formes de consoles populaires. Le colonel Alessandro Langella évoque la saisie de 12000 consoles et de l'équivalent de 47 millions de jeux piratés pour une contrevaleur estimée à 47,5 millions d'euros.

Au passage, 9 personnes de nationalité italienne ont été arrêtées et poursuivies pour commerce de contrefaçon, fraude commerciale, violation du droit d'auteur ainsi que recel.

Les autorités indiquent que la saisie fait partie du démantèlement d'un vaste réseau international de contrefaçon originaire de Chine, les machines ainsi saisies devaient ensuite rejoindre pour une grande partie des boutiques chargées d'écouler les stocks, l'autre partie étant revendue en ligne.