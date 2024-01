Elle a immédiatement été baptisée MOAB, Mother of All Breaches, la mère de toutes les brèches : au total ce sont 26 milliards de dossiers contenant des données sensibles et personnelles qui ont été piratées.

Le temps passe et l'ampleur des fuites et piratages augmente de façon exponentielle. Entre les sociétés internationales qui voient leurs donnes sensibles compromises et les réseaux sociaux infiltrés pour en extraire les données de millions d'utilisateurs, les cyberattaques gagnent en puissance un peu plus chaque mois.

La MOAB concerne ainsi une archive de 12 téraoctets de données composées de plus de 26 milliards de dossiers. Il s'agit avant tout de l'agrégation de données piratées auprès de divers services et serveurs de grandes plateformes.

Ce sont les chercheurs de Cybernews et Bob Dyachenko qui ont découvert cette archive accessible publiquement sur la toile. Au sein de l'archive, on trouve un peu de tout, notamment 1,4 milliard de dossiers de Tencent QQ, l'application de messagerie chinoise, ainsi que des millions d'enregistrements émanant de MySpace, Twitter, Deezer, Weibo, LinkedIn... Pire encore, certains dossiers émanent d'organisations gouvernementales et pourraient représenter des risques sécuritaires pour certains États.

Selon les chercheurs, la grande majorité des données ainsi rassemblées seraient sensibles, et pourraient donc entrainer la mise en place de campagnes malveillantes incluant le vol de mots de passe, l'usurpation d'identité, du phishing très élaboré et personnalisé ou encore l'infiltration d'infrastructures sensibles.

Cybernews a mis en place un site permettant de vérifier si son email ou numéro de téléphone fait partie des éléments en fuite. Si tel est le cas, il est recommandé de procéder à un changement de mot de passe de vos comptes les plus sensibles.