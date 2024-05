La célèbre plateforme de signalement des SMS et appels indésirables, le 33700, déploie de nouveaux outils et présente une interface rénovée pour simplifier les démarches des utilisateurs.

Lancé en 2008 par Luc Chatel, alors secrétaire d'État à la consommation, le 33700 était initialement conçu pour signaler les SMS non sollicités. Il a depuis évolué pour inclure les appels non désirés, tels que le démarchage téléphonique, qui ont poussé pas moins de 92 % des Français à ne plus répondre aux numéros inconnus d'après le dernier baromètre annuel de satisfaction client de l'Arcep.

Le site présente maintenant une interface modernisée et une infographie plus claire, facilitant la navigation vers les options de signalement, de questions ou de conseils. Cependant, la mise à jour du 33700 ne se limite pas à un simple ravalement de façade : elle comprend également de nouveaux outils de signalement visant à rendre l'utilisation du service plus intuitive et efficace pour les utilisateurs.

En effet, en plus de transférer directement les numéros ou les SMS importuns par SMS, il est désormais possible de le faire via une capture d'écran ou un formulaire en ligne. Cette adaptation aux habitudes des utilisateurs permettra une participation plus efficace à la lutte contre les appels et SMS indésirables, même s'ils sont strictement réglementés depuis 2023.

Le 33700 s'inscrit ainsi dans une offre complète d'outils de signalement et de protection contre le démarchage téléphonique abusif. En complément, l'application Orange Téléphone avec sa fonction « anti-spam » et le service BlocTel de l'État aident également les utilisateurs à se prémunir contre ces pratiques.