Si vous levez la tête vers le ciel ce samedi matin à l'aube, vous pourrez assister à un spectacle céleste exceptionnel : un alignement planétaire rare.

Le phénomène sera visible peu avant le lever du soleil, à l'oeil nu, mais il sera préférable de s'armer d'un télescope ou de jumelles pour en profiter pleinement.

Un alignement planétaire rare

En regardant vers l'horizon et la constellation du Verseau, il sera possible de voir Saturne, Neptune, Jupiter, Mercure et Uranus parfaitement alignées. La conjonction devrait être parfaite et former une ligne, mais dans les faits, l'alignement n'est qu'une illusion d'optique.

L'idéal sera de se situer dans une zone dégagée de toute pollution lumineuse : Neptune et Uranus seront sans doute les deux planètes les plus complexes à localiser.

Notons que tant sur Android qu'iOS, il existe des applications tirant parti de la réalité augmentée pour mieux visualiser les planètes et les repérer ainsi plus facilement dans le ciel comme StarWalk.

Si vous n'êtes pas lêve-tôt, le phénomène pourra être observé le soir ainsi que les jours suivants. Le prochain alignement planétaire n'interviendra quant à lui pas avant le 5 septembre prochain.