Au 1er mars 2023, 39 160 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en France métropolitaine (+1,54 % par rapport au 1er février), dont 29 972 sites - soit 76,5 % d'entre eux - qui sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Ces derniers sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Pour fournir un service 5G, 21 305 sites (+1,1 %) sont autorisés dans la bande 700 MHz, dont 16 652 sites sont techniquement opérationnels, 17 168 sites (+1,4 %) sont autorisés dans la bande 2,1 GHz, dont 11 299 sites déclarés techniquement opérationnels.

Dans la bande 3,5 GHz, ce sont 24 451 sites autorisés (+2,65 %), dont 17 010 sites techniquement opérationnels. À souligner que pour l'ensemble des chiffres, certains sites sont mutualisés.

Free Mobile en tête au global

Au global, Free Mobile arrive largement en tête sur le nombre de sites 5G techniquement opérationnels, en capitalisant sur la bande 700 MHz. Si les bandes basses apportent une meilleure couverture surfacique et à l'intérieur des bâtiments, les débits montent avec les bandes hautes comme la bande cœur 5G à 3,5 GHz.

Orange effectue essentiellement son déploiement 5G dans la bande 3,5 GHz où il est en position de leader, mais finalement de peu devant Bouygues Telecom et SFR pour le nombre de sites techniquement opérationnels. Contrairement à Orange, SFR et encore plus Bouygues Telecom n'oublient pas la bande 2,1 GHz.

Absent de la bande 2,1 GHz, Free Mobile est dernier sur le nombre de sites techniquement opérationnels en 3,5 GHz, sans pour autant être véritablement décroché à ce niveau. Sur la bande 3,5 GHz, Orange a activé 1 445 sites 5G de plus que Free Mobile.

Les sites pour la 4G

Les autorisations et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,6 % et 0,3 % sur le mois de février. Au 1er mars, 60 022 sites 4G sont autorisés et 55 213 sont en service.

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (29 028 sites ; +29 sites en février), devant SFR (24 647 sites ; +102), Bouygues Telecom (24 780 sites ; +135) et Free Mobile (24 105 sites ; +246). Depuis le début de l'année, le nombre de sites 4G en service a dépassé le nombre de sites 3G en service.