Au 1er février 2024, 44 198 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en France métropolitaine (+1,2 % par rapport au 1er janvier 2024), dont 35 725 sites - 81 % - qui sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Les sites techniquement opérationnels sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Pour fournir un service 5G, 23 340 sites (+1,4 %) sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile), dont 18 886 sont techniquement opérationnels, 19 082 sites (+0,7 %) dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR) avec 13 757 sites déclarés techniquement opérationnels.

Dans la bande 3,5 GHz, ce sont 28 134 sites autorisés (+1,3 % ; Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR), dont 21 798 sites techniquement opérationnels. En soulignant que pour l'ensemble des chiffres, certains sites sont mutualisés.

Pour cette bande cœur 5G, ce sont 9 035 sites allumés pour Orange (+324 sites en janvier), 7 760 sites allumés pour SFR (+213), 7 462 sites allumés pour Bouygues Telecom (+192) et 5 660 sites allumés pour Free Mobile (+151).

Les sites pour la 4G

Les autorisations et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,6 % et 0,5 % sur le mois de janvier. Au 1er février, 63 107 sites 4G sont autorisés et 58 244 sites sont en service.

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (30 391 sites ; +75 sites en janvier), devant Bouygues Telecom (26 875 sites ; +248), SFR (26 325 sites ; +163) et Free Mobile (26 136 sites ; +167).

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont communiqué sur la fermeture de leurs réseaux 2G et 3G.

Bouygues Telecom

Arrêt réseau 2G : fin 2026

Arrêt réseau 3G : fin 2029

Orange

Arrêt réseau 2G : fin 2025

Arrêt réseau 3G : fin 2028

SFR