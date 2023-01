L'Arcep a publié les résultats de son observatoire du marché des communications électroniques en France pour le troisième trimestre 2022. Au 30 septembre 2022, le nombre de cartes SIM en service est de 82,5 millions, dont 74,8 millions de forfaits.

Pour les forfaits mobiles, c'est une hausse de 2,5 millions en un an. Le gendarme des télécoms souligne un rythme de croissance soutenu depuis trois ans pour le nombre de forfaits. Dans le même temps, " le repli du nombre de cartes prépayées se réduit progressivement ", avec une baisse de 70 000 sur le troisième trimestre.

Sur les réseaux 4G, le nombre d'utilisateurs actifs est de 69,7 millions au troisième trimestre 2022, avec une croissance annuelle de presque 8 %. Cette croissance " oscille entre +8 % et +10 % depuis près de deux ans (+5 millions). "

Plus de 6 millions d'usagers pour la 5G

Le nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux 5G atteint 6,2 millions au cours du troisième trimestre. Cela représente une progression de 1,1 million en un trimestre et une progression de 4,6 millions en un an.

À noter que le trafic par abonné 4G s'élève à environ 14,3 Go par mois, ce qui constitue une hausse de 2,1 Go en un an. L'Arcep met toutefois en avant un autre point.

Sur 47,7 milliards de minutes émises depuis les terminaux mobiles, le Wi-Fi compte pour 4,5 % du trafic mobile. Disponible depuis deux ans chez les opérateurs, le service de VoWiFi (Voice over WiFi) " ne cesse de prendre de l'ampleur (+24 % en un an). "