Au 1er janvier 2025, 48 690 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en France métropolitaine (+0,7 % par rapport au 1er décembre 2024), dont 40 711 sites - 84 % - qui sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Les sites techniquement opérationnels sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Afin de fournir un service 5G, 29 864 sites (+3,9 %) sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile, Orange), dont 20 958 sont techniquement opérationnels. Dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR), 22 232 sites (+1,6 %) sont autorisés et 17 001 sites sont déclarés techniquement opérationnels.

Une obligation de déploiement en 3,5 GHz

Pour la bande 3,5 GHz, 32 806 sites sont autorisés (+1,3 % ; Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR), dont 26 464 sites techniquement opérationnels. En soulignant que pour l'ensemble des chiffres, certains sites sont mutualisés.

Avec des débits supérieurs, la bande 3,5 GHz dispose de 11 330 sites allumés pour Orange (+202 sites en décembre), 9 448 sites allumés pour SFR (+266), 8 977 sites allumés pour Bouygues Telecom (+187) et 8 059 sites allumés pour Free Mobile (+377).

En bande 3,5 GHz, les opérateurs avaient pour obligation de déployer 8 000 sites en 2024. Un contrat rempli et pour lequel Free a dû mettre les bouchées doubles. Pour 2025, l'objectif fixé est de 10 500 sites, dont 25 % en zone peu dense ou industrielle.

Les sites pour la 4G

Les autorisations et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,5 % et 0,9 % sur le mois de décembre. Au 1er janvier, 65 768 sites 4G sont autorisés et 61 213 sites sont en service.

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (31 508 sites ; +179 sites en décembre), devant Bouygues Telecom (29 100 sites ; +280), SFR (28 596 sites ; +498) et Free Mobile (28 251 sites ; +273).

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont communiqué sur la fermeture de leurs réseaux 2G et 3G.

Bouygues Telecom

Arrêt réseau 2G : fin 2026

Arrêt réseau 3G : fin 2029

Orange

Arrêt réseau 2G : fin 2025

Arrêt réseau 3G : fin 2028

SFR