Au 1er septembre 2025, 51 552 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en France métropolitaine (+0,9 % par rapport au 1er août 2025), dont 43 915 sites - 85 % - qui sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Les sites techniquement opérationnels sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Afin de fournir un service 5G, 34 211 sites (+0,7 %) sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile, Orange), dont 29 217 sont techniquement opérationnels. Dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR), 24 764 sites (+1,5 %) sont autorisés et 19 180 sites sont déclarés techniquement opérationnels.

Pour la bande 3,5 GHz, 35 249 sites sont autorisés (+0,7 % ; Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR), dont 29 375 sites techniquement opérationnels. En soulignant que pour l'ensemble des chiffres, certains sites sont mutualisés.

Avec des débits supérieurs, la bande 3,5 GHz dispose de 12 920 sites allumés pour Orange (+180 sites en août), 10 009 sites allumés pour SFR (+51), 9 816 sites allumés pour Bouygues Telecom (+48) et 9 627 sites allumés pour Free Mobile (+111).

Les sites pour la 4G

Les autorisations et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,4 % sur le mois d'août. Au 1er septembre, 67 410 sites 4G sont autorisés et 62 807 sites sont en service.

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (32 048 sites ; +135 sites en août), devant Bouygues Telecom (30 018 sites ; +100), Free Mobile (29 693 sites ; +172) et SFR (29 596 sites ; +178).

Encore beaucoup de mouvement du côté de Free Mobile et la réallocation de la 3G. Pour la 4G sur la bande de fréquences 900 MHz, c'est l'activation de 1 111 sites (et 8 398 sites autorisés).

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont communiqué sur la fermeture de leurs réseaux 2G et 3G.

Bouygues Telecom

Arrêt réseau 2G : fin 2026

Arrêt réseau 3G : fin 2029

Orange

Arrêt réseau 2G : fin 2025

Arrêt réseau 3G : fin 2028

SFR