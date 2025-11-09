Au 1er novembre 2025, 52 160 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en France métropolitaine (+0,7 % par rapport au 1er octobre 2025), dont 44 753 sites - 86 % - qui sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Les sites techniquement opérationnels sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Afin de fournir un service 5G, 34 486 sites (+0,5 %) sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile, Orange), dont 29 555 sont techniquement opérationnels. Dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR), 25 442 sites (+1,6 %) sont autorisés et 19 788 sites sont déclarés techniquement opérationnels.

Pour la bande 3,5 GHz, 35 617 sites sont autorisés (+0,6 % ; Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR), dont 30 071 sites techniquement opérationnels. En soulignant que pour l'ensemble des chiffres, certains sites sont mutualisés.

Avec des débits supérieurs, la bande 3,5 GHz dispose de 13 211 sites allumés pour Orange (+136 sites en octobre), 10 316 sites allumés pour Bouygues Telecom (+279), 10 164 sites allumés pour SFR (+78) et 9 957 sites allumés pour Free Mobile (+195).

Les sites pour la 4G

Les autorisations et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,2 % et 0,4 % sur le mois d'octobre. Au 1er novembre, 67 619 sites 4G sont autorisés et 63 241 sites sont en service.

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (32 151 sites ; +26 sites en octobre), devant Bouygues Telecom (30 447 sites ; +244), Free Mobile (30 058 sites ; +255) et SFR (29 824 sites ; +115).

Du côté de Free Mobile et de la réallocation de la 3G, la bande de fréquences 900 MHz dispose de 8 911 sites en service (+1 043 sites en octobre) et 26 061 sites autorisés.

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont communiqué sur la fermeture de leurs réseaux 2G et 3G. Pour Free, ce sera en se calant sur le calendrier d'Orange.

Bouygues Telecom

Arrêt réseau 2G : fin 2026

Arrêt réseau 3G : fin 2029

Orange

Arrêt réseau 2G : fin 2025

Arrêt réseau 3G : fin 2028

SFR