Au 1er août 2025, 51 109 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en France métropolitaine (+0,8 % par rapport au 1er juillet 2025), dont 43 557 sites - 85 % - qui sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Les sites techniquement opérationnels sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Afin de fournir un service 5G, 33 982 sites (+0,5 %) sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile, Orange), dont 28 046 sont techniquement opérationnels. Dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR), 24 410 sites (+1,6 %) sont autorisés et 18 939 sites sont déclarés techniquement opérationnels.

Pour la bande 3,5 GHz, 34 959 sites sont autorisés (+0,9 % ; Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR), dont 29 124 sites techniquement opérationnels. En soulignant que pour l'ensemble des chiffres, certains sites sont mutualisés.

Avec des débits supérieurs, la bande 3,5 GHz dispose de 12 740 sites allumés pour Orange (+84 sites en juillet), 9 958 sites allumés pour SFR (+75), 9 768 sites allumés pour Bouygues Telecom (+106) et 9 516 sites allumés pour Free Mobile (+119).

Les sites pour la 4G

Les autorisations et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,3 % et 0,4 % sur le mois de juillet. Au 1er août, 67 109 sites 4G sont autorisés et 62 555 sites sont en service.

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (31 913 sites ; -17 sites en juillet), devant Bouygues Telecom (29 918 sites ; +140), Free Mobile (29 521 sites ; +177) et SFR (29 418 sites ; +237).

À noter beaucoup de mouvement pour Free Mobile et la réallocation de la 3G. Pour la 4G sur la bande de fréquences 900 MHz, c'est l'activation soudaine de 3 873 sites (et 6 796 sites autorisés).

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont communiqué sur la fermeture de leurs réseaux 2G et 3G.

Bouygues Telecom

Arrêt réseau 2G : fin 2026

Arrêt réseau 3G : fin 2029

Orange

Arrêt réseau 2G : fin 2025

Arrêt réseau 3G : fin 2028

SFR