Au 1er décembre 2025, 52 180 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en France métropolitaine (quasiment stable par rapport au 1er novembre 2025), dont 45 198 sites - 87 % - qui sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Les sites techniquement opérationnels sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Afin de fournir un service 5G, 34 360 sites (-0,4 %) sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile, Orange), dont 29 648 sont techniquement opérationnels. Dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR), 25 746 sites (+1,2 %) sont autorisés et 20 193 sites sont déclarés techniquement opérationnels.

Pour la bande 3,5 GHz, 35 694 sites sont autorisés (+0,2 %), dont 30 389 sites techniquement opérationnels. En soulignant que pour l'ensemble des chiffres, certains sites sont mutualisés.

Avec des débits supérieurs, la bande 3,5 GHz dispose de 13 311 sites allumés pour Orange (+100 sites en novembre), 10 484 sites allumés pour Bouygues Telecom (+168), 10 236 sites allumés pour SFR (+72) et 10 160 sites allumés pour Free Mobile (+203).

Les sites pour la 4G

Sur le mois de novembre, les autorisations de sites 4G se sont stabilisées (-0,1%) et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,3 %. Au 1er décembre, 67 537 sites 4G sont autorisés et 63 432 sites 4G sont en service.

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (32 194 sites ; +43 sites en novembre), devant Bouygues Telecom (30 623 sites ; +176), Free Mobile (30 240 sites ; +182) et SFR (29 981 sites ; +157).

Du côté de Free Mobile et de la réallocation de la 3G, la bande de fréquences 900 MHz dispose de 12 201 sites en service (+3 290 sites en novembre) et 26 133 sites autorisés.

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont communiqué sur la fermeture de leurs réseaux 2G et 3G. Pour Free, ce sera en se calant sur le calendrier d'Orange.

Bouygues Telecom

Arrêt réseau 2G : fin 2026

Arrêt réseau 3G : fin 2029

Orange

Arrêt réseau 2G : fin 2025

Arrêt réseau 3G : fin 2028

SFR