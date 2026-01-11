Au 1er janvier 2025, 52 496 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en France métropolitaine (+0,6 % par rapport au 1er décembre 2025), dont 45 955 sites - 87,5 % - qui sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Les sites techniquement opérationnels sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Afin de fournir un service 5G, 34 646 sites (+084 %) sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile, Orange), dont 29 918 sont techniquement opérationnels. Dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR), 26 042 sites (+1,1 %) sont autorisés et 20 795 sites sont déclarés techniquement opérationnels.

Pour la bande 3,5 GHz, 35 851 sites sont autorisés (+0,4 %), dont 30 956 sites techniquement opérationnels. En soulignant que pour l'ensemble des chiffres, certains sites sont mutualisés.

Avec des débits supérieurs, la bande 3,5 GHz dispose de 13 523 sites allumés pour Orange (+212 sites en décembre), 10 731 sites allumés pour Bouygues Telecom (+247), 10 533 sites allumés pour Free Mobile (+371) et 10 449 sites allumés pour SFR (+213).

Les sites pour la 4G

Sur le mois de décembre, les autorisations de sites 4G ont progressé de 0,3 % et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,6 %. Au 1er janvier, 67 728 sites 4G sont autorisés et 63 814 sites 4G sont en service.

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (32 327 sites ; +133 sites en décembre), devant Bouygues Telecom (30 829 sites ; +206), Free Mobile (30 517 sites ; +277) et SFR (30 234 sites ; +253).

Du côté de Free Mobile et de la réallocation de la 3G, la bande de fréquences 900 MHz dispose de 23 561 sites en service (+11 360 sites en décembre) et 26 225 sites autorisés.

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont communiqué sur la fermeture de leurs réseaux 2G et 3G. Pour Free, ce sera en se calant sur le calendrier d'Orange.

Bouygues Telecom

Arrêt réseau 2G : fin 2026

Arrêt réseau 3G : fin 2029

Orange

Arrêt réseau 2G : fin 2025

Arrêt réseau 3G : fin 2028

SFR