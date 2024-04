Au mois de mai prochain, le tribunal de commerce de Paris rendra un jugement sur une affaire au long cours opposant les opérateurs Orange et Free. Elle porte sur la communication autour de la 5G qui a été particulièrement conflictuelle lors de son déploiement.

Selon une information de La Tribune, Orange reproche une communication trompeuse de Free. Ancien patron d'Orange, Stéphane Richard avait taclé son concurrent Free dès début 2021, sans toutefois le nommer de manière explicite.

" Nous avons fait le choix des fréquences 3,5 GHz pour la 5G. Le reste, ce n'est pas de la 5G, même si ça peut en porter le nom. C'est de la 4G améliorée. […] Tant pis si cela permet à d'autres de revendiquer des taux de couverture trompeurs ", avait déclaré Stéphane Richard lors de vœux à la presse.

Des choix technologiques en filigrane

Pour le déploiement de la 5G, Free a capitalisé sur la bande de fréquences 700 MHz qui lui a permis d'obtenir une couverture rapide et d'ampleur. Orange privilégie la bande 3,5 GHz qualifiée de bande cœur 5G.

Alors que les bandes basses offrent une meilleure couverture surfacique et à l'intérieur des bâtiments, les débits sont significativement supérieurs dans le cadre des bandes hautes, et en particulier avec la bande cœur à 3,5 GHz.

Actuellement, Orange revendique une couverture de plus de 60 % de la population métropolitaine (bandes 2,1 GHz et 3,5 GHz) et met en avant les meilleurs débits offerts. Free Mobile revendique une couverture bien supérieure de plus de 94 % en 5G (bandes 700 MHz et 3,5 GHz).

Trop de flou sur les débits 5G pour Free Mobile ?

D'après La Tribune, Orange veut obliger Free à " détailler les débits maximums pour chaque bande de fréquences qu'il utilise, à l'instar de ce que font les autres opérateurs télécoms. " Bouygues Telecom et SFR déploient sur les bandes 2,1 GHz et 3,5 GHz.

Dans sa brochure tarifaire, Free Mobile communique sur une technologie 5G avec un débit maximum théorique descendant de jusqu'à 3 fois les débits de la 4G Free et un débit maximum théorique montant de jusqu'à 1,7 fois les débits de la 4G Free.

Orange détaille de son côté une 5G avec un débit maximum théorique en réception et en émission de jusqu'à 615 Mbit/s et 99 Mbit/s en 2,1 GHz, et de jusqu'à 2,1 Gbit/s et 126 Mbit/s en 3,5 GHz.

Le dernier point de l'ANFR

Publié pour la situation au 1er avril 2024, l'observatoire pour les déploiements des réseaux mobiles de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) indique que pour la 5G, Free Mobile dispose de 19 040 sites techniquement opérationnels en 700 MHz et 5 727 sites en 3,5 GHz.

Pour Orange, c'est un total de 126 sites techniquement opérationnels en 2,1 GHz et 9 476 sites en 3,5 GHz. À souligner que si Orange a allumé 312 sites 5G en 3,5 GHz au cours du mois de mars, Free Mobile n'a allumé aucun site sur cette bande et peine ainsi à combler un certain retard.