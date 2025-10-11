Au 1er octobre 2025, 51 809 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en France métropolitaine (+0,5 % par rapport au 1er septembre 2025), dont 44 298 sites - 85,5 % - qui sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Les sites techniquement opérationnels sont des sites allumés, sans être nécessairement ouverts commercialement.

Afin de fournir un service 5G, 34 327 sites (+0,3 %) sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile, Orange), dont 29 388 sont techniquement opérationnels. Dans la bande 2,1 GHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR), 25 049 sites (+1,2 %) sont autorisés et 19 494 sites sont déclarés techniquement opérationnels.

Pour la bande 3,5 GHz, 35 421 sites sont autorisés (+0,7 % ; Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR), dont 29 643 sites techniquement opérationnels. En soulignant que pour l'ensemble des chiffres, certains sites sont mutualisés.

Avec des débits supérieurs, la bande 3,5 GHz dispose de 13 075 sites allumés pour Orange (+155 sites en septembre), 10 086 sites allumés pour SFR (+77), 10 037 sites allumés pour Bouygues Telecom (+221) et 9 762 sites allumés pour Free Mobile (+135).

Les sites pour la 4G

Les autorisations et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,2 % et 0,3 % sur le mois d'septembre. Au 1er octobre, 67 508 sites 4G sont autorisés et 63 012 sites sont en service.

Pour les sites 4G mis en service, Orange est en tête (32 125 sites ; +77 sites en septembre), devant Bouygues Telecom (30 203 sites ; +185), Free Mobile (29 833 sites ; +140) et SFR (29 709 sites ; +113).

Du côté de Free Mobile et de la réallocation de la 3G, la bande de fréquences 900 MHz dispose de 7 868 sites en service (+2 884 sites en septembre) et sites 21 345 sites autorisés.

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont communiqué sur la fermeture de leurs réseaux 2G et 3G.

Bouygues Telecom

Arrêt réseau 2G : fin 2026

Arrêt réseau 3G : fin 2029

Orange

Arrêt réseau 2G : fin 2025

Arrêt réseau 3G : fin 2028

SFR