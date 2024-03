Petit retour en arrière : alors que l'on assistait aux prémices de l'arrivée de la 5G en France, les opérateurs rivalisaient de superlatifs pour vendre leur technologie. Connexion de demain, débits ahurissants, portée exceptionnelle, on nous promettait un avenir tout connecté avec des débits ouvrant la voie à de nouvelles applications de rupture capable de changer le quotidien...

Mais voilà, les promesses étaient nombreuses, mais les engagements à déployer rapidement le réseau se sont confrontés à plusieurs problèmes : techniques, financiers, concurrence... La réalité a rapidement rattrapé les opérateurs qui ont tenté un temps de rehausser leurs tarifs pour mettre à contribution les abonnés dans le financement du déploiement de la 5G... Sans réel succès.

La morosité s'est donc emparée du salon du Mobile de Barcelone et les industriels autant que les observateurs des télécoms ont tous une phrase en bouche : "On s'est bien fait avoir avec la 5G!". Les abonnements 5G plus chers se multiplient, mais finalement l'avancement ne se fait qu'au niveau du tiroir-caisse des opérateurs.. Et si cela progresse, c'est avant tout parce que les utilisateurs ont besoin de changer de terminal, en soi la 5G n'est pas suffisamment motivante ni vendeuse pour déclencher des abonnements ni un changement de smartphone.

Aujourd'hui le constat est le suivant : aucune technologie ou application de rupture ne justifie de passer de la 4G à la 5G, ni pour les particuliers et encore moins pour les professionnels. Et c'est pourtant aux professionnels que la 5G a été survendue depuis des années : actuellement, peu d'applications exploitant la 5G sont disponibles ou massivement adoptées.

La situation est étonnante alors même que la 5G explose en Chine avec des applications qui tirent profit de ces débits à la hausse. C'est du moins ce qu'avance Huawei qui évoque la capacité de numériser des usines, entrepôts, hôpitaux... et même des mines.

En France, le discours des opérateurs est le même qu'à l'échelle européenne : il faut avant tout monétiser la 5G pour rentabiliser les investissements avant d'entrevoir une exploitation plus large... Un problème pris à l'envers, au profit des investisseurs qui fait que la 5G ne séduit pas et n'a quasi aucun intérêt à ce jour d'un point de vue productif.

Selon le patron d'Ericsson France, seulement 25% de la population européenne serait couverte en réseau 5G sur les bandes 3,5 Ghz, contre 85 et 95% des populations américaines et chinoises.

De leur côté, les grands opérateurs expliquent ces retards par une concurrence trop forte et un manque de moyens... Argument qui vole en éclat chaque année au moment du reversement des dividendes qui vont croissantes et explosent de nouveaux records pour une grande majorité.

Désormais, c'est l'Intelligence artificielle qui est soulignée comme la technologie qui pourrait permettre de vendre la 5G. L'IA est particulièrement consommatrice de données et nécessite également des débits élevés... Reste que les opérateurs devront malgré tout se prendre par la main pour remplir leurs engagements de déploiement.