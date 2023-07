L'Arcep a mis à jour son observatoire des déploiements 5G avec les données des opérateurs au 31 mars 2023. Il informe sur les sites 5G ouverts commercialement par opérateur et avec la répartition selon les bandes de fréquences.

Sur le nombre de sites 5G ouverts commercialement en France métropolitaine, Free Mobile arrive en tête avec 16 644 sites et une progression de 288 sites sur les trois premiers mois de 2023. Suivent Bouygues Telecom (9 942 sites 5G ; +297 sites sur le premier trimestre), SFR (8 936 sites 5G ; +532) et Orange (6 267 sites 5G ; +670 sites).

Un même site peut être équipé de plusieurs bandes de fréquences pour le service 5G. La bande 3,5 GHz est la bande cœur de la 5G. C'est sur cette bande de fréquences que réside le meilleur rapport entre couverture et débit. Actuellement, elle permet d'atteindre les débits les plus élevés.

Orange fait un choix clair pour la 5G

Orange a ouvert commercialement plus de 98 % de ses sites 5G sur la bande 3,5 GHz. Ce taux pour la bande 3,5 GHz est de 67 % pour SFR et 57 % pour Bouygues Telecom. Il tombe à 27 % pour Free Mobile qui a privilégié une couverture rapide et étendue avec la bande 700 MHz.

Cela étant, et même en retrait, Free Mobile est loin d'avoir délaissé la bande 3,5 GHz. Ses efforts en la matière sont moins visibles au niveau des taux en raison du nombre total très élevé de sites 5G ouverts commercialement sur la bande 700 MHz.

D'après l'Autorité des télécoms, le nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux 5G s'élève à 8,2 millions au quatrième trimestre 2022, soit deux ans après le lancement commercial de la 5G en décembre 2020. C'est une progression de 5,2 millions en un an.