Régulièrement, l'association 60 Millions de consommateurs dresse un bilan et un classement des meilleurs et pires opérateurs de France en fonction de plusieurs critères. L'occasion de se faire une idée de l'état général de satisfaction des clients des opérateurs mobiles et Internet fixe en France et de la réalité qu'ils vivent avec leur prestataire.

Alors que les différents opérateurs rivalisent de publicités pour mettre en avant leur couverture et la rapidité de leurs réseaux, il reste difficile, en tant que consommateur, de différencier clairement Orange, Free, SFR et Bouygues télécom autrement que par les prix pratiqués.

Le classement du meilleur opérateur de France chamboulé

60 Millions de consommateurs a mené un sondage auprès de plus de 2000 abonnés aux 4 grands opérateurs français Orange, Free, SFR, Bouygues mais également les opérateurs dits "low cost" Sosh et Red by SFR. L'association note des changements, avec du bon et du moins bien.

Lors de la dernière enquête menée il y a 4 ans, c'est Free qui se classait premier parmi les opérateurs. Aujourd'hui la marque se retrouve avant-dernière, la faute principalement à un SAV jugé peu efficace et à une connexion à Internet jugée décevante. L'opérateur obtient ainsi la note de 7,9/10 pour l'internet fixe et 7,47/10 pour le mobile soit 14,5/20

Orange et Bouygues sont au coude à coude en tête avec une note globale de 15,5/20. C'est donc finalement SFR qui se retrouve (une fois de plus) à la dernière place du classement avec une note de 14/20 alors même que Red est mieux noté sur l'ensemble des critères.

60 Millions de consommateurs note également que c'est chez SFR et Free que les coupures internet sont le plus nombreuses avec 14 et 16% des abonnés évoquant des arrêts de service réguliers.