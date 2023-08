Aujourd'hui, nous savons que vous aimez rester connecté où que vous soyez. Pour répondre à vos besoins, les opérateurs proposent des offres fibres incluant une box 4G pouvant vous accompagner partout dans vos périples, de quoi disposer d'un accès internet gratuit. Voici les abonnements intégrant une box, sans surcoût :

Bbox Ultym

Bouygues Telecom propose trois types de box internet, mais seulement la Bbox Ultym, son offre premium, offre gratuitement une mini box 4G portable. Cette mini box dispose de 50 Go de data et vous permet de rester connecté partout en France, idéale pour les déplacements et les vacances. La Bbox Ultym, à 32,99 €/mois pendant 12 mois, puis 50,99 €, comprend également une multitude de services, comme :

Bouquet TV de plus de 180 chaînes

Décodeur TV 4K

Enregistreur TV 100h

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, Europe, Suisse et plus de 110 pays

Jusqu'à 2 répéteurs Wi-Fi

6 mois d'abonnement à Disney+ et Universal+

Des débits ultras rapides jusqu'à 2 Gbps en téléchargement et 900 Mbps en envoi.

Cette offre premium Bbox ultym est commercialisée à 32,99 € par mois pendant 1 an puis 50,99 €.





Livebox Max

Orange propose également ce service attractif à ses clients en incluant une option similaire. En optant pour la Livebox Max Fibre, vous avez la possibilité de recevoir la Airbox, une box 4G. Cette Airbox vous offre 20 Go d'internet mobile chaque mois, vous permettant ainsi de rester connecté partout, aussi bien en France qu'en Europe, ce qui est particulièrement avantageux pour les voyageurs fréquents.

L'offre premium internet d'Orange fournit :

Débits fibre allant jusqu'à 2 Gbps en téléchargement et 800 Mbps en envoi.

Livebox 6

Wi-Fi 6E

Bouquet jusqu'à 140 chaînes TV

Décodeur ultra HD 4K

Enregistreur TV multi-écrans.

Cette offre est tarifée à 37,99 €/mois pendant un an puis 55,99 €/mois avec un engagement de 12 mois.





SFR Fibre Premium

Le dernier fournisseur d'accès à internet (FAI) à offrir l'internet garanti partout en option gratuite est SFR. En choisissant la box haut de gamme de cet opérateur, vous recevez une box 4G portable contenant 30 Go de données mobiles par mois. L'offre SFR Fibre Premium propose :

Débits descendants allant jusqu'à 8 Gbps partagés et 1 Gbps en montant

Appels illimités en France et vers l'Europe

Netflix Standard avec pub et Bouquet famille inclus pendant 9 mois

SFR Box 8 TV

Répéteur Smart Wifi sur demande

Box 4G offerte avec 30 Go de data

Cet abonnement est proposé à 35,99 €/mois la première année, puis 46,99 €/mois ensuite.