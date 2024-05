Si vous venez de recevoir un email de Prime Video vous invitant à renouveler votre abonnement, prenez garde, ce pourrait être une arnaque.

Depuis quelques jours, une vaste campagne malveillante est en cours et cible principalement les abonnés de Prime Video, le service de streaming d'Amazon. Cela se passe via un email qui indique à l'utilisateur que son essai gratuit de Prime Video arrive à terme, et qu'une facture sera prochainement adressée , l'utilisateur dispose ainsi de 5 jours pour annuler son offre ou aller régulariser sa situation...

L'idée est d'encourager les utilisateurs à cliquer sur le lien fourni pour éviter la facturation, ou à se connecter à son compte si l'on est déjà abonné pour vérifier la situation... Toujours est-il que le lien renvoie vers un clone d'Amazon avec une boite invitant à communiquer ses identifiants...

Une chose sème le doute d'emblée : la facture annoncée est de 380€ alors que l'abonnement Amazon Prime est facturé 69,90€ l'année. Autre point suspect, l'adresse d'envoi de l'email est Prime-video@lexagri.com qui n'appartient pas du tout à Amazon.

Rappelons que dans tous les cas, il est recommandé de ne jamais cliquer sur les liens intégrés aux emails et de préférer se rendre soi-même sur les sites et services en question afin d'éviter de tomber dans une arnaque ou un vol de compte.