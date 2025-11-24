Pourquoi s'embêter avec une tour encombrante quand on peut s'équiper d'un mini-PC compact et performant ? Acemagician propose tout un choix de machines ultra-compactes portées par des configurations allant de la simple bureautique au hub multimédia et jusqu'à la plate-forme gaming.

Acemagician S3A, compact et coloré

Pour la polyvalence, on pourra opter pour le Acemagician S3A qui offre un boîtier compact et coloré via son éclairage RGB à la base. Armé d'un processeur AMD Ryzen 7 8745HS 4,9 GHz avec 16 Go de RAM et d'une carte graphique AMD Radeon RX 780M, il peut accueillir jusqu'à 4 To de stockage.

Ce mini-PC dispose de 3 modes réglables (Auto / Silencieux Eco / Performance) en fonction des besoins qui agiront sur ses performances, sa consommation électrique et son niveau de bruit.

Equipé de Windows 11 Pro, compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2, il est capable de gérer trois affichages 4K grâce à ses connectiques USB-C, DisplayPort 2.0 et HDMI 2.0.

Durant le Black Friday, le mini-PC Acemagician S3 est proposé au tarif exceptionnel de 427 € en utilisant le code T2WCGBUJ, soit une remise de 29%, valable du 20 novembre au 1er décembre 2025..

Acemagician AM06Pro, le mini-PC Ryzen à tout faire

Pour des envies gamer, il y a l'Acemagician AM06Pro avec son format mini-pc carré embarquant un processeur AMD Ryzen 7 7730U de 8 coeurs et allant jusqu'à une fréquence de 4,5 GHz associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en SSD M.2.

Son GPU intégré permettra de couvrir de nombreux usages, de la bureautique au montage vidéo en passant par les jeux. S'il est particulièrement compact, cela ne l'empêche pas de disposer d'un puissant système de refdoidissement et de la technologie AMD SenseMI.

Compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2, il comprend des ports USB et peut faire fonctionner trois affichages simultanément avec ses connectiques DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0.

Le mini-PC Ryzen Acemagician AM06Pro est proposé au tarif réduit de 305 € sur Amazon en utilisant le code QNI530JC, soit une remise de 32%, valable du 20 novembre au 1er décembre 2025.

Acemagician E1

Vous préférez les processeurs Intel ? Pas de problème avec l'Acemagician E1, toujours dans un petit boîtier carré très compact mais cette fois équipé du processeur Intel N95 Alder Lake quadcore cadencé à 3,4 GHz.

Plus orienté bureautique, éducation et divertissement, il peut décoder de la vidéo 4K et faire office de hub multimédia performant. Equipé de plusieurs ports USB 2.0 et 3.0, d'un port DisplayPort et d'un HDMI 1.4, il dispose aussi d'un port Ethernet.

Côté connectivités sans fil, il est compatible WiFi 5 et Bluetooth 4.2. Avec 10 x 10 x 4 cm, il n'occupe que très peu de place dans une pièce ou peut se glisser dans un sac à dos.

Le mini-PC Acemagician E1 est disponible au petit prix de 164,68 € chez Amazon avec le code B2BA8G63, soit une remise de 28%, valable du 21 novembre au 1er décembre 2025.



Retrouvez toutes les promotions Black Friday sur la boutique Amazon d'Acemagician.