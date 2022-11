Il est facile de trouver de bonnes occasions pour changer ou optimiser son équipement et le Black Friday en est une belle avec l'excuse de dire : "C'est mon cadeau de Noël". Nous avons donc sélectionné les meilleures offres du moment sur les PC portables et les ordinateurs fixes.

Parmi ces offres, nous mettons en avant le PC portable ASUS Vivobook Pro 15 S3500PA qui profite de 30% de réduction pendant les Black Friday.

Ce dernier est doté d'une dalle OLED de 15" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Notons aussi la présence du processeur Intel Core i5 11300 cadencé à 3,1 GHz avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage en SSD M.2 PCIe. L'ordinateur portable affiche également un port HDMI, un port Thunderbolt et trois ports USB. Pour finir, il est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1.

Sur Rueducommerce, le PC portable ASUS Vivobook Pro 15 S3500PA est au prix de 700 € au lieu de 1000 € avec la livraison gratuite.





Voici d'autres PC portable ou non en promotion :

PC portable

PC fixe



Nos bons plans Black Friday du jour à ne pas rater :