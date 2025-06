Jusqu'au 1er août 12h (midi), Acer dégaine ses promos d'été avec jusqu'à 25 % de remise sur une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, d'écrans, de produits gaming et d'accessoires.

Des réductions et bonus complémentaires sont également prévus aux dates suivantes :

Du 4 juillet midi au 8 juillet 09h : extension de garantie gratuite sur une sélection d'ordinateurs

: extension de garantie gratuite sur une sélection d'ordinateurs Du 11 juillet midi au 15 juillet 09h : remises supplémentaires selon le montant de vos achats avec le code BONUS :

De 500 € à 999,99 € : -3 %

De 1 000 € à 1 499,99 € : -4 %

À partir de 1 500 € : -5 %





Du 9 juillet 9h au 10 juillet midi : remise supplémentaire de 5 % sur les ordinateurs en promotion avec le code MAD5

remise supplémentaire de 5 % sur les ordinateurs en promotion avec le Du 18 juillet midi au 22 juillet 09h : remise supplémentaire de 5 % sur les promotions avec le code HOT5

À cette occasion, on vous présente aujourd'hui une sélection de PC portables / fixes et d'écrans gaming en réduction, à commencer par le Acer Aspire Go Spin 14.

L’Acer Aspire Go Spin 14 est un ordinateur portable convertible et polyvalent.

Doté de Windows 11 Home, il embarque un processeur Intel Core 3 N305 à huit cœurs pouvant atteindre une fréquence de 3,80 GHz, et assurant des performances fluides pour la navigation, le travail bureautique ou le divertissement.

Son écran tactile de 14 pouces au format 16:10 bénéficie d’une définition WUXGA (1920 x 1200 pixels) et d’une dalle IPS, offrant une image claire, des couleurs précises et un confort visuel accru, notamment grâce à sa hauteur d’affichage optimisée.

Avec ses 16 Go de mémoire LPDDR5 et un SSD de 512 Go, le Spin 14 assure une excellente réactivité et un lancement rapide de toutes vos applications. La carte graphique Intel intégrée, avec mémoire partagée, convient parfaitement aux usages quotidiens, tout en préservant l’autonomie.

Retrouvez l'Acer Aspire Go Spin 14 à 599 € en ce moment grâce à la remise immédiate de 200 € sur le site officiel, avec livraison standard gratuite sous 4 à 5 jours ouvrés.





Et voici quelques autres articles Acer en promotion à l'occasion des promos d'été :

PC portables Acer

PC de bureau Acer

Trottinettes électriques Acer

Acer Predator Extreme à 899,90 € soit -300 € (350W-960W, vitesse max 25 km/h, autonomie jusqu’à 35 km, frein électronique avant + frein à disque arrière, pneus 10"...)

Écrans PC gaming Acer

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page des Promos d'été Acer.