C'est sur le salon de l'IFA de Berlin que la marque ACER a créé la surprise en dévoilant une référence étonnante : le DualPlay, un ordinateur portable qui cache en son sein un contrôleur de jeu.

Il s'agit en apparence d'un PC portable dédié aux joueurs, avec toutes les caractéristiques que l'on peut attendre, notamment de l'éclairage RGB à foison.

Pas de fiche technique pour le moment, le portable n'existe qu'à l'état de projet pour le moment. On sait seulement qu'il s'agit d'un format 17 pouces, et qu'il proposera un GPU Nvidia.

C'est au niveau de la base du DualPlay que les choses sont intéressantes : au niveau du trackpad, on retrouve un contrôleur détachable. La manette propose divers boutons et sticks analogiques, et les deux côtés sont même détachables pour jouer à deux, comme avec les Joy cons de la Nintendo Switch.

Autre innovation, on retrouve deux haut-parleurs escamotables sur les flancs du PC et qui devraient permettre une meilleure diffusion du son.

Aucune date de lancement n'a été communiquée, ni aucun prix évoqué pour le moment.