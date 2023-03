Acer est une nouvelle fois être confronté à un cas de piratage. Sans entrer dans les détails, le fabricant informatique taïwanais indique avoir récemment détecté un incident d'accès non autorisé à l'un de ses serveurs de documents se destinant à des techniciens pour des réparations

" Bien que notre enquête soit en cours, rien n'indique actuellement que des données de clients aient été stockées sur ce serveur ", précise Acer dans une réponse obtenue par BleepingComputer. Cette communication fait suite à la découverte d'une annonce sur un forum de hacking d'une fuite de données de 160 Go.

Vol de propriété intellectuelle et documents sensibles ?

Se présentant sous l'identité de Kernelware, une personne a mis en vente une archive comprenant 655 dossiers et 2 869 fichiers. Les données volées comprendraient des présentations confidentielles, des manuels techniques, de la documentation sur divers produits.

L'annonce fait également mention de tout un tas de binaires (.exe, .dll, .bin...), fichiers Windows Imaging Format, fichiers ISO, informations en rapport avec le BIOS, clés de produit numériques de remplacement et autres.

Source image : BleepingComputer

Comme preuve des données dérobées à Acer, Kernelware a publié un échantillon avec des captures d'écran de documents techniques portant sur l'écran Acer V206HQL, des micrologiciels et diverses informations confidentielles.

Pas comme en 2021

La base de données a été mise en vente au plus offrant et uniquement avec un paiement en Monero Cette cryptomonnaie est particulièrement prisée par les cybercriminels et sur le Dark Web. À souligner toutefois que le forum de hacking en question ne se cache pas dans le Dark Web. Par ailleurs, l'annonce semble désormais avoir disparu…

En 2021, Acer avait été l'une des victimes du groupe de ransomware REvil et d'une demande de rançon de 50 millions de dollars. L'affaire paraît être différente cette fois-ci.