Le succès du Steam Deck continue de faire des envieux et si l'on a déjà vu Lenovo et Asus lancer leurs propres alternatives, c'est désormais au tour d'Acer de proposer sa propre vision de la console portable sous Windwos avec la Nitro Blaze 7.

Acer aura ainsi pris son temps, mais viendra prochainement se frotter aux Steam Deck, Legion Go ou ROG Ally avec une console portable équipée d'un processeur AMD Ryzen 7 8840HS et Windows 11.

La console sera dotée d'un écran tactile IPS Full HD de 7 pouces en 144 Hz compatible AMD Freesync Premium. La partie graphique sera laissée à une AMD Radeon 780M pour proposer des jeux aux graphismes particulièrement léchés. Coté mémoire, il est question de 16 Go en LPDDR5x et d'un stockage SSD M.2 2280 jusqu'à 2 To.

Pour se vouloir plus ergonomique, Acer a annoncé la création d'Acer Game Space, un nouvel environnement qui permettra de rassembler les jeux installés pour un lancement et une gestion facilités.

La console ne pèsera que 670 grammes et proposera une batterie de 50,04 Wh, ce qui pourrait se montrer un peu juste pour l'autonomie.

Aucune date de lancement ni prix n'a été communiqué pour le moment.