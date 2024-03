Jusqu'au 8 avril, Acer fête Pâques et propose des promotions jusqu'à -40% sur une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, d'écrans, de produits gaming et d'accessoires.

Les réductions sont automatiquement appliquées au panier.

Vous pouvez également bénéficier d'une remise supplémentaire de 5% avec le code WEEKEND5 durant ces deux périodes :

du 22/03/2024 15:00 au 26/03/2024 8:00,

du 05/04/2024 15:00 au 09/04/2024 9:00.

Voici une petite sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau et d'écrans à retrouver dès maintenant sur le site officiel Acer à prix réduit.

Commençons avec le PC portable Acer Aspire Vero AV14-52P.

Doté d'un écran IPS FHD de 14 pouces, il embarque un processeur Intel Core i7-1355U avec 10 cœurs, 12 threads et une fréquence pouvant atteindre 5 GHz ainsi qu'une carte graphique Intel Iris Xe avec mémoire partagée.

On trouve également 16 Go de RAM LPDDR4X et un SSD de 512 Go.

L'application de gestion de la batterie VeroSense contribue à prolonger l'autonomie avec ses quatre modes : Performance, Équilibre, Eco et Eco+.

Le PC portable Acer Aspire Vero AV14-52P est à 799 € au lieu de 1 099 € avec la promotion de -300 € appliquée automatiquement au panier. Livraison standard gratuite en 4-5 jours ouvrés.



On peut également trouver les articles suivants à prix réduit :

Retrouvez l'ensemble des offres Acer de Pâques sur cette page dédiée.