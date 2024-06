Jusqu'au 18 juin 09h, profitez des offres Year of Sports d'Acer avec :



Et également les offres suivantes, valables seulement sur une période définie :

Une réduction supplémentaire mystère avec le code MYSTERY valable uniquement du 30/05 14h au 04/06 09h,

valable uniquement du 30/05 14h au 04/06 09h, Microsoft 365 Personnel offert pour l'achat d'un PC (automatiquement appliqué au panier) uniquement du 07/06 15h au 11/06 09h,

pour l'achat d'un PC (automatiquement appliqué au panier) uniquement du 07/06 15h au 11/06 09h, Une remise supplémentaire de 5 % sur les promotions avec le code WEEKEND5 valable uniquement du 14/06 15h au 18/06 09h.





Voici donc notre petite sélection d'articles Acer pour l'occasion.

Commençons avec le PC portable Predator Helios Neo 16 PHN16-72.

Il est doté d'un large écran IPS de 16 pouces WQXGA (2560 x 1600) avec un format d'image 16:10, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une gamme de couleurs DCI-P3 de 100 %, pour des teintes réalistes et un gaming fluide, optimisé par G-SYNC et Advanced Optimus.

Il embarque un processeur Intel Core i7-14700HX avec 20 cœurs et pouvant atteindre 5,50 GHz, et doté d'une architecture hybride nouvellement optimisée.

Améliorez vos jeux et applications créatives avec DLSS 3.5 et immergez-vous dans des mondes virtuels réalistes grâce au ray tracing complet.

NVIDIA Max-Q utilise l'IA pour optimiser votre système et ainsi garantir sa rapidité et son autonomie.

Le PC reste toujours au frais grâce à la technologie 5th Gen AeroBlade 3D Fan, à l'interface thermique en métal liquide et aux caloducs vectoriels.

Utilisez Predator Sense pour personnaliser les lumières de votre clavier RGB, alterner entre quatre modes de fonctionnement et ajuster la dynamique du ventilateur tout en surveillant l'état du système.

Améliorez la communication grâce à Acer PurifiedVoice 2.0, qui utilise l'IA pour réduire les bruits de fond, offrant ainsi une clarté vocale impeccable avec une configuration à trois microphones.

Le PC portable Predator Helios Neo 16 PHN16-72 est en promotion à 2 199 € au lieu de 2 599 € avec la remise de 400 € automatiquement appliquée au panier. Livraison sous 5 jours offerte.

Voici quelques autres articles Acer affichant des remises :

PC portables

PC de bureau

Écrans PC

Acer Nitro XF270M3 à 179,90 € avec la remise de 20 € (27" IPS FHD, 180 Hz, 1 ms VRB, 250 cd/m², HDR 10, FreeSync Premium) (27" IPS FHD, 180 Hz, 1 ms VRB, 250 cd/m², HDR 10, FreeSync Premium)

Acer Vero B277DE à 219,90 € avec la remise de 30 € (27" IPS FHD, 100 Hz DP / HDMI, 75 Hz VGA, 4 ms GTG, 250 cd/m², FreeSync)

Acer Nitro XV271UM3 à 259,90 € avec la remise de 30 € (27" IPS WQHD 2560 x 1440, 180 Hz DP, 144 Hz HDMI, 1 ms / 0,5 ms, 250 cd/m², FreeSync) (27" IPS WQHD 2560 x 1440, 180 Hz DP, 144 Hz HDMI, 1 ms / 0,5 ms, 250 cd/m², FreeSync)

Retrouvez tous les articles Acer en promotion pour l'opération Year of Sports sur cette page.