Activision vient d'annoncer qu'une fois son rachat par Microsoft bouclé, ses jeux devraient progressivement trouver leur chemin vers le service Xbox Game Pass. C'est sur le réseau X que l'éditeur en a fait l'annonce.

La marque précise ainsi que ses jeux et notamment la franchise Call of Duty seraient intégrées au Xbox Game Pass dès le début d'année 2024. Il faudra s'attendre à un même son de cloche pour les jeux Blizzard et ainsi entrevoir la possibilité de jouer à World of Warcraft sur console via le Game Pass, une première !

Les jeux Activision et Blizzard dans le Xbox Game Pass dès 2024

Cette intégration concernera à la fois les anciens titres des deux éditeurs, mais également les productions à venir, ce qui serait une excellente nouvelle pour les joueurs et pourrait également largement doper les abonnements au service de Microsoft.

Avec le rachat de ces deux géants de d'un nombre incalculable de franchises, Microsoft pourrait s'assurer d'un rythme de sorties soutenu pour son Xbox Game Pass et confirmer un peu plus que son service est actuellement la meilleure offre disponible sur le marché.