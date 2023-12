Bobby Kotick, patron controversé d'Activision Blizzard depuis maintenant 32 ans a annoncé quitter son poste le 29 décembre prochain. Un départ logique et programmé qui fait partie du plan de restructuration organisé par Microsoft suite au rachat des deux entités.

Finalement le PDG a envoyé une note aux employés d'Activision Blizzard pour confirmer son départ et signe ainsi la fin d'une ère : Bobby Kotick s'était installé à la tête de l'éditeur en 1991, l'entité n'existait alors que depuis 12 ans seulement. Il aura été l'élément clé de plusieurs succès, de rachats et de création de franchises à succès comme Call of Duty qui aura bénéficié d'un soutien particulier du patron. C'est aussi Bobby Kotick qui aura officié pour la fusion d'Activision avec Vivendi pour devenir Activision Blizzard, puis également pour le rachat de King, l'un des plus profitables de l'histoire.

Le rachat par Microsoft est toutefois vu de façon bien différente par le secteur car depuis plusieurs années, l'ambiance au sein d'Activision Blizzard n'était plus à la fête : crunch répété croisait nombre de plaintes pour harcèlement moral et sexuel. Bobby Kotick a ainsi été pointé du doigt pour fermer les yeux sur des cas de harcèlement organisés par d'autres cadres du groupe. Si les scandales ont fini par entrainer quelques démissions, une tentative de procès a entrainé un accord amiable avec le département californien des droits civils et le versement de 54 millions de dollars par Activision Blizzard.

Pour Bobby Kotick, le rachat par Microsoft se présentait comme l'occasion rêvée de partir par la grande porte avant que les scandales ne le rattrapent. D'autant qu'en marge de sauvegarder son image, le patron d'Activision Blizzard, déjà plutôt gourmand sur ses primes annuelles a certainement négocié une enveloppe plus que lourde pour son départ.

Microsoft pour sa part entend faire d'Activision Blizzard un exemple en restructurant la majorité des équipes dirigeantes et en imposant sa politique d'entreprise avec une tolérance zéro pour le harcèlement et un rééquilibrage des salaires hommes / femmes.

Globalement ces annonces se présentent comme un soulagement pour le gros des effectifs d'Activision Blizzad qui aspirait à un assainissement des conditions de travail depuis des années.