On savait que cette année serait l'occasion pour Activision de lancer un nouveau volet de la franchise Call of Duty, et plus particulièrement un nouveau Modern Warfare.

Activision ne dérogera pas à la tradition et c'est donc en cette fin d'année que l'on pourra profiter de Call of Duty Mordern Warfare 3, l'éditeur venant de confirmer la chose sur X (Twitter) avec un court teaser.

Malheureusement, la vidéo partagée ne dévoile rien du titre si ce n'est qu'il donne des indices sur le retour d'un personnage de la franchise, très certainement Vladimir Makarov, l'antagonise de MW3.

Les deux précédents reboots de Modern Warfare ont été de véritables pépites très bien accueillies par les fans.

Selon des fuites, le titre sortira sur les consoles actuelles, ainsi que les consoles de précédente génération (PS4 et Xbox One), et il se pourrait même qu'il sorte sur Switch selon les accords noués entre Microsoft et Nintendo.

Toujours selon les rumeurs, CoD Modern Warfare 3 pourrait être proposé en accès anticipé à compter du 2 novembre prochain, la sortie officielle est fixée quant à elle au 10 novembre 2023.