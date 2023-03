Sony s'oppose toujours farouchement au rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft et les plaintes du japonais ont visiblement trouvé bonne oreille au sein des commissions des régulateurs de la concurrence.

Point de crispation affiché par Sony : Activision et notamment la franchise Call of Duty que le groupe ne souhaite pas voir disparaitre de sa plateforme PlayStation, ni volontairement sabotée par Microsoft qui conserverait la seule version optimisée du jeu pour sa Xbox.

Microsoft va multiplier les accords

Or, Microsoft a déjà proposé des engagements à Sony concernant Call of Duty et même soumis l'idée d'une intégration au PlayStation Plus... Mais pour Sony, Call of Duty n'est qu'un prétexte qui vise plus largement à freiner la progression de son principal concurrent.

Microsoft opte donc pour une stratégie différente et a noué des partenariats pour le portage de ses jeux et ceux d'Activision Blizzard sur les plateformes de Nintendo et sur le GeForce Now.

Cette stratégie devrait s'intensifier prochainement selon le Wall Street Journal. Microsoft vient ainsi de signer un accord de portage de 10 ans avec le service de Cloud Gaming Boosteroid. Brad Smith, vice-président de Microsoft a d'ailleurs précisé que "de nombreux autres suivront", et qu'il ne s'agissait pas uniquement de redorer son image pour séduire les régulateurs, mais d'une réelle volonté de porter les franchises prochainement acquises sur un maximum de plateformes.

Rappelons que Microsoft reste historiquement un éditeur avant tout et qu'il est logique de voir la marque souhaiter investir un maximum de plateformes pour doper ses revenus au fil de royalties et droits d'auteur. Économiquement, la stratégie est d'ailleurs bien plus profitable que de cloisonner les licences à une plateforme unique en espérant que les joueurs investissent dans du hardware.