Si Microsoft a remporté son procès contre la FTC aux USA et que la marque peut désormais finaliser le rachat d'Activision Blizzard King, l'accord négocié l'année dernière avait une date butoir fixée au 18 juillet, un peu court pour se retourner...

La date étant dépassée, les deux entités ont toutefois trouvé un accord pour repousser la fusion, et se donnent désormais jusqu'au 18 octobre pour finaliser l'opération.

Entre-temps, Microsoft et la CMA devraient avoir trouvé un arrangement pour continuer d'exercer en Grande-Bretagne. Rappelons que depuis la décision américaine, Sony a également accepté l'offre de Microsoft pour le portage de Call of Duty sur PlayStation pour au moins 10 ans.

Les conseils d'administration de Microsoft et Activision - Blizzard ont ainsi reporté la date butoir, sans ouvrir la voie à renégociation. Situation idéale pour Microsoft puisque le deal initialement fixé à 69 milliards de dollars tenait compte d'une situation délicate du côté de Blizzard. Mais entre temps, Blizzard s'est offert un second souffle avec le succès de Diablo 4 et de World of Warcraft...

Néanmoins, de nouvelles indemnités de rupture réévaluées à la hausse ont été intégrées à l'accord. Ces dernières prévoient 3,5 milliards de dollars si l'accord n'est pas bouclé avant le 29 aout 2023 et 4,5 milliards si le deal se fait après le 15 septembre.

Le régulateur britannique, la CMA, s'est donné jusqu'au 29 aout pour rendre son ordonnance finale.