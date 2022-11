Et si Activision ne sortait pas de véritable nouvel épisode de Call of Duty l'année prochaine ? Il se dit en coulisse que la franchise pourrait s'offrir une pause en 2023 et miser davantage sur les DLC que sur la sortie d'un nouveau titre.

Il faut dire que la saga est plutôt prolifique avec un jeu par an sorti depuis le lancement de CoD 2 en 2005, puis l'alternance selon 3 forks majeurs. Néanmoins, la récente perte de vitesse avec Call of Duty Vanguard pousse Activision à réfléchir tout comme l'avait fait Ubisoft avec Assassin's Creed.

Pas de jeu majeur, mais une grosse extension

Il se dit ainsi que 2023 pourrait ne pas voir de nouvel épisode principal pour la franchise, mais cela ne veut pour autant pas dire qu'il ne sera pas proposé de contenu... Dans les faits, il semblerait même qu'Activision prépare un DLC digne d'un jeu complet à destination de Modern Warfare 2, un DLC si conséquent qu'il pourrait être proposé au prix d'une production standalone premium.

2023 devrait également être l'occasion pour Activision de se concentrer sur Call of Duty Warzone 2.0. Treyarch aurait alors jusqu'en 2024 pour proposer son épisode de Call of Duty.

Pour Activision l'opération pourrait être profitable : l'éditeur pourrait faire du neuf avec du vieux en proposant un conséquent pack de cartes remastérisées et faire le plein de microtransactions tout en favorisant l'attente autour d'un nouvel opus.