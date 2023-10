Le 2 septembre, depuis le centre spatial Satish-Dhawan de Sriharikota, une fusée PSLV-XL a décollé avec à bord le premier observatoire solaire de l'Inde. Une sonde spatiale Aditya-L1 qui vient de franchir une étape majeure de son périple.

L'Agence spatiale de l'Inde (ISRO) annonce en effet que Aditya-L1 a voyagé au-delà d'une distance de 920 000 km de la Terre et a réussi à s'extraire le 30 septembre de la sphère d'influence terrestre. Elle avait quitté l'orbite terrestre le 19 septembre.

Pour rejoindre le point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil à 1,5 million de kilomètres de notre planète et s'y placer sur une orbite presque rectiligne, Aditya-L1 a fait plus de la moitié du chemin, mais son arrivée est prévue dans encore un peu plus de trois mois.

Une deuxième fois pour l'Inde

L'ISRO souligne que c'est la deuxième fois de suite qu'elle envoie une sonde spatiale hors de la sphère d'influence de la Terre. La première fois, c'était dans le cadre de la mission Mars Orbiter, avec un lancement en novembre 2013 et un placement en orbite martienne en septembre 2014.

Source image : ISRO

Aditya-L1 dispose de quatre charges utiles pour observer directement le Soleil, et trois autres pour l'étude des particules et des champs solaires au point de Lagrange L1. C'est une zone où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil s'annulent. Elle permet de maintenir une observation stable et ininterrompue du disque solaire.

Les principaux objectifs scientifiques de la mission Aditya-L1 sont de comprendre l'échauffement de la couronne solaire, l'accélération et la distribution du vent solaire, le déclenchement des éjections de masse coronale, la dynamique de l'atmosphère solaire.

Après une mission lunaire

La mission Aditya-L1 fait suite pour l'Inde au succès - notamment symbolique - de la courte mission Chandrayaan-3 sur la Lune qui ne jouera pas les prolongations. Elle est prévue pour une durée nominale de cinq ans.

La mission Chandrayaan-3 de l'Inde avait un budget d'environ 75 millions de dollars. Pour la mission Aditya-L1, le gouvernement de l'Inde avait alloué un budget de l'ordre de 46 millions de dollars en 2019. Deux missions spatiales indiennes à bas coûts.