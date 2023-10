Cela fait déjà quelques versions de Photoshop que l'on a vu arriver des outils associés à l'intelligence artificielle. Pour détourer automatiquement des sujets, changer les fonds, le ciel, retoucher automatiquement des clichés ou même faire disparaitre des personnes ou objets...

Des outils très appréciés des particuliers pour la facilité que cela apporte dans la retouche et modification de photos, mais également appréciés des professionnels pour le temps que cela permet d'économiser sur le traitement basique de certains travaux.

Adope dope son iA pour éviter de se faire distancer

Mais face à la montée en puissance d'outils comme Midjourney, Dall-E et autres Stable Diffusion, Adobe se doit d'en faire plus. Ces intelligences artificielles gratuites ne permettent ainsi pas que de retoucher des photos, mais de créer du contenu avec seulement quelques descriptions textuelles. En comparaison, il faudrait parfois des heures, voir des jours de travail pour partir d'une feuille blanche sur Photoshop pour obtenir un résultat similaire, et à condition de savoir dessiner et d'utiliser correctement la suite d'Adobe.

Depuis ce mardi, Adobe a largement dopé l'iA intégrée à Photoshop en intégrant un module de génération d'images. On se retrouve ainsi avec un équivalent aux IA citées plus haut directement dans l'espace de travail de Photoshop.

Baptisée Firefly, l'iA générative d'Adobe prend en charge les requêtes textuelles pour la génération de visuels. Mieux encore, l'iA se décline en trois modules : Firefly Image 2, Firefly Vector et Firefly Design qui permettent de produire des images, des illustrations vectorielles et des modèles.

Ces IA ne concernent pas que Photoshop, mais également Photoshop Express, Adobe Illustrator, mais plus globalement l'ensemble des services d'Adobe Creative Cloud.