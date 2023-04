Alors que la CMA et l'Union européenne ont déjà émis des avis défavorables au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, la marque américaine trouve un nouveau soutien en Afrique du Sud.

Les régulateurs de la concurrence sont tous amenés à se prononcer sur la validité ou non du rachat du groupe Activision Blizzard par le géant Microsoft. Grain de sable dans la machine : Sony qui crie au scandale et au déséquilibre du marché, situation d'autant plus cocasse que la marque japonaise affiche un lourd passé de pratiques anticoncurrentielles...

Microsoft avait rapidement obtenu un avis favorable du Brésil, suivi par l'Arabie Saoudite puis du Chili, Serbie... Puis avec étonnement, le Japon s'annonçait favorable et désormais l'Afrique du Sud.

Dans un rapport, on peut ainsi lire que "La Commission recommande au Tribunal de la Concurrence d'approuver le rachat d'Activision, sans aucune condition". Il s'agit d'une bonne nouvelle pour Microsoft, qui pourrait peser un peu plus en faveur du rachat. Rappelons que la CMA doit rendre son avis final dans le courant de la semaine prochaine, à moins qu'elle ne décide à se laisser davantage de temps comme l'a fait l'Europe.