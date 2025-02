Alors que Xbox annonçait l'arrivée prochaine de Forza Horizon 5 sur PlayStation 5, c'est un autre pilier des jeux Microsoft qui annonce un portage sur la console de Sony.

Il ne s'agit rien de moins qu'Age of Empires II : Definitive Edition et Age of Mythology : Retold. Deux jeux de stratégie qui ont marqué l'histoire de l'édition de jeu vidéo chez Microsoft et se sont imposés comme des références sur PC avant d'atterrir sur Xbox.

Et le portage d'Age of Mythology n'attendra pas très longtemps puisque les joueurs PlayStation 5 pourront accéder aux deux jeux dès le 4 mars prochain, en même temps que le lancement de l'extension Immortal Pillars qui abordera le panthéon chinois, sur toutes les plateformes donc : Xbox, PC et PS5.

Des extensions et du cross-play

Concernant Age of Empires II, il faudra patienter jusqu'au printemps, sans davantage de précisions sur la date de lancement. Néanmoins, le titre sera lancé en simultanée à une nouvelle extension.

Les deux titres proposeront du cross play pour permettre aux joueurs PS5 de retrouver les autres joueurs PC et Xbox dans les parties en ligne.

Selon toute logique, Age of Empires IV devrait naturellement sortir également sur PlayStation 5, mais ni Microsoft, ni World's Edge ne semblent disposer à aborder le sujet pour l'instant.

Notons que les précommandes sont déjà ouvertes, elles ouvrent droit à un accès anticipé de 5 jours, soit dès le 27 février, ainsi qu'aux extensions à venir.