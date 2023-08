Age of Empires est une franchise qui s'est installée dans le coeur des joueurs au fil de plusieurs volets et qui reste une véritable référence dans les jeux de stratégie.

Alors que Microsoft a mis plusieurs années à sortir Age of Empires 4, son successeur, c'est Age of Empires 3 qui fait l'actualité puisque le titre bascule désormais vers le modèle gratuit.

Age of Empires 3 devient en partie gratuit

Sorti il y a 18 ans de cela en 2003, Age of Empires 3 a été l'occasion d'opérer une bascule majeure : le titre a pour la première fois embrassé la 3D. Le jeu propose de se ranger aux côtés de 8 factions distinctes : l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Russie, la Grande Bretagne, l'Empire Ottoman, les Pays-Bas et la France. Suivi par deux extensions, le titre a également permis d'ajouter des volets sur la guerre d'indépendance en amérique du nord ainsi qu'en Asie.

Age of Empires 3 bascule donc vers le modèle gratuit, ou plutôt, se décline dans une version gratuite qui ne contient pas l'intégralité du titre d'origine. La version gratuite propose la plupart des modes de jeu, mais affiche quelques restrictions à commencer par le nombre de factions limité à 3 : la France, la Russie et les Iroquois. Une bascule interviendra le 18 aout prochain et une faction cèdera sa place à une autre.

Dans le mode campagne, le premier acte est accessible tout comme le mode Art de la Guerre et compendium. Le multijoueur est également accessible, mais une seule carte est disponible pour les joueurs gratuits créant une partie (ils peuvent néanmoins rejoindre d'autres cartes sur des parties ouvertes par d'autres joueurs).

Notons que cette version met en avant la déclinaison payante du titre proposée à 19,99e en Definitive Edition.