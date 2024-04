Au mois de novembre, la startup américaine Humane lancée par un ancien d'Apple faisait le buzz en présentant le futur de la téléphonie qui ne serait pas représenté par un smartphone, mais par AI Pin, un module à installer sur son torse.

Le module était présenté comme un "dispositif portable associé à une plateforme logicielle capable d'exploiter toute la puissance de l'intelligence artificielle.

Concrètement il s'agit d'un boitier de petite taille à accrocher à son torse via un système magnétique avec une caméra et un projecteur. Il embarque également un micro, des haut-parleurs et un petit panneau tactile. Les interactions se font via les commandes gestuelles et la voix , l'appareil projette des informations sur la main de l'utilisateur pour faciliter le tout...

L'idée est que nous n'avons pas besoin d'une puissance énorme ni même de gros écrans pour simplement téléphoner. Il pourrait donc être intéressant de restreindre les fonctionnalités des smartphones pour regagner en productivité.

Sur le papier, la promesse est intéressante... Mais à l'usage il semble que l'AI Pin soit une véritable catastrophe.

Qu'il s'agisse d'Engadget, The Verge ou de Bloomberg, AI Pin est loin de pouvoir prétendre remplacer les smartphones. L'idée même de l'appareil est difficile à expliquer, la prise en main est complexe et aléatoire, l'obligation de passer par des commandes vocales exaspère, qui plus est l'appareil est lent, capricieux et son IA n'arrange rien...

Par ailleurs certains réglages nécessitent de passer par un ordinateur ou un smartphone, notamment la connexion au WiFi. L'écoute de Musique passe obligatoirement par Tidal et globalement l'appareil impose énormément de ce type de contraintes à presque tous les niveaux...

En bref, il s'agit d'un échec qui ne devrait pas réussir à percer, du moins pas dans cette version proposée.