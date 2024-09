Alors que le WiFi a pris son temps pour s'installer dans le réseau TGV, voilà qu'Air France annonce proposer prochainement du WiFi à très haut débit dans tous ses avions.

Les passagers des vols d'Air France pourront ainsi enfin bénéficier du WiFi sans coupure et à haut débit, grâce à un partenariat noué avec Starlink, le réseau Internet par satellite de SpaceX.

Air France indique remplacer progressivement son offre actuelle par un accès WiFi très haut débit assuré par "le leader mondial de la connectivité" et garantit ainsi "une expérience comme à la maison" qui permettra d'accéder à ses mails, surfer, regarder des contenus en streaming et même jouer en ligne... L'autre nouvelle intéressante est qu'il ne sera pas question d'un forfait facturé au prix fort puisque le tout sera proposé gratuitement dans toutes les cabines de voyage simplement en se connectant à son compte Flying Blue. AirFrance précise également qu'il sera possible de connecter plusieurs appareils, du PC portable au smartphone et tablette, voire console de jeu...

Starlink propose un débit par Satellite théorique de 220 Mbps, plus généralement limité à 100 Mbps. L'avantage du réseau Starlink est qu'il fonctionne parfaitement avec une antenne fixe et ne nécessite donc pas l'installation d'une antenne mobile sur le fuselage. En contrepartie, le réseau Starlink présente encore des manques en termes de couverture, notamment au niveau de l'Afrique, Turquie, États d'Asie centrale, sous-continent indien et la majorité du Sud-Est asiatique ainsi que la Chine, la Russie et l'Iran.

Pour Air France, il s'agit de fidéliser les voyageurs d'affaires et de renforcer l'expérience client en rendant le temps de vol plus agréable. Il serait également question de proposer des services de monétisation avec la location de films ou autres contenus exclusifs payants le temps du vol.